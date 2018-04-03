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Эксперт оценил решение «Газпрома» зарезервировать $4,74 млрд для выплаты штрафа «Нафтогазу»
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Эксперт оценил решение «Газпрома» зарезервировать $4,74 млрд для выплаты штрафа «Нафтогазу» 

RT на русском 1 час назад
Ведущий эксперт Фонда энергетического развития, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение «Газпрома» зарезервировать всю сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом». По словам эксперта, это свидетельствует о том, что российская компания решила оспорить оба решения Стокгольмского арбитража.
«Соответственно, «Газпром» зарезервировал здесь всю сумму, которая была обозначена в решении второго арбитража в Стокгольме, учитывая тот факт, что данное разбирательство будет идти достаточно долго», — отметил он.
Как полагает Юшков, ситуация зависит от того, когда всё окончательно определится в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку если проект реализуют, то Украина останется с незначительными объёмами газового транзита.
«В случае строительства «Северного потока — 2» украинцы станут «закрывающими поставщиками» и какой-то объём газового транзита у них останется только в том случае, если Евросоюз будет закупать газа больше, чем в 2017 году», — пояснил он.
Ранее РИА Новости сообщили, что в балансе «Газпрома» по статье «Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указана сумма — 272,943 миллиарда рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец 2017 года), которая почти полностью соответствует выплате по решению Стокгольмского арбитража.
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