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Российские госкомпании забыли про конкуренцию
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Российские госкомпании забыли про конкуренцию 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Минфин России заявил, что в 2017 году более 96 процентов закупок госкомпаний осуществлялось на неконкурентной основе. Об этом говорится в годовом отчете ведомства о применении закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
«Только 3,6 процента закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства», — говорится в документе. В общей сложности по состоянию на 31 декабря 2017 года заказчиками применялись более пяти тысяч разных способов выбора поставщика, отметили в Минфине.
Самый популярный из них — это «иные способы». На него приходится 65,4 процента закупок. Второй по популярности способ — закупка у единственного поставщика (он был применен в 31,1 процента закупок). В целом, по данным реестра договоров, объем заключенных соглашений в 2017 году превысил 16,5 триллиона рублей.
«При этом в результате анализа указанной информации установлено, что общий объем заключенных договоров, отражаемых заказчиками в ежемесячной отчетности, превышает общий объем договоров, внесенных в реестр, на 12 процентов», — говорится в мониторинге.
Так, согласно данным ежемесячной отчетности, в 2017 году заказчиками заключено договоров на общую сумму около 18,7 триллиона рублей — более 51 процента были составлены по результатам закупки у единственного поставщика (объем закупок превысил 9,6 триллиона рублей). По итогам закрытых закупок было выполнено 4,2 порцента заказов (около 778,7 миллиарда рублей).
Согласно данным ежемесячной отчетности, на долю пяти крупнейших заказчиков в 2017 году пришлось порядка девяти триллионов рублей — более половины всех осуществляемых закупок. В топ-5 компаний, осуществляющих госзакупки, вошли «Роснефть», РЖД, «Башнефть», АО «РН-Транс» и ООО «РН-Юрганскнефтегаз».
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