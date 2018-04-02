Минфин России впервые опубликовал годовой мониторинг закупок госкомпаний

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Минфин РФ впервые опубликовал годовой мониторинг закупок государственных компаний, согласно которому только 3,6% закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства. Об этом говорится в сообщении Минфина России.

Таким образом, более 96% закупок было осуществлено на неконкурентной основе. В частности, это закупки как у единственного поставщика (31,1% от общего объема закупок 2017 года), так и закупки с применением «иных способов» (65,4% от общего объема закупок 2017 года), отмечают в ведомстве.

По состоянию на 31 декабря 2017 года, в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ЕИС) было зарегистрировано более 90,6 тыс. организаций, на которые распространяется действие закона № 223-ФЗ, при этом за 2017 год добавилось более 4,2 тыс. организаций.

По данным ежемесячной отчетности в 2017 году заказчиками были заключены договоры общим объемом около 18,7 трлн рублей.