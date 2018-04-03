Минфин: доля неконкурентных госзакупок достигла 96%

Москва , 3 апреля — «Вести. Экономика». Более 96% закупок госкомпаний в 2017 году было проведено на неконкурентной основе. Всего 3,6% закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства, сообщило Министерство финансов России

Минфин впервые опубликовал в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ЕИС) и на сайте ведомства «Мониторинг применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“ в 2017 году».

"По 223-ФЗ в 2017 году более 96% закупок было осуществлено на неконкурентной основе. Это закупки как у единственного поставщика (31,1% от общего объема закупок 2017 года), так и закупки с применением «иных способов» (65,4% от общего объема закупок 2017 года)", — говорится в сообщении Минфина.

Общий объем закупок, осуществляемых «иными способами», в прошлом году увеличился на 14,1% по сравнению с 2016 годом.

"Только 3,6% закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства", — отмечает ведомство.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в ЕИС было зарегистрировано более 90,6 тыс. организаций, на которые распространяется действие Закона № 223-ФЗ. В том числе за 2017 год добавилось более 4,2 тыс. организаций.

В 2017 году заказчики заключили договоры на общую сумму около 18,7 трлн руб. по сравнению с 21,1 трлн руб. в 2016 году, следует из данных ежемесячной отчетности.

В 2017 году заказчиками были заключены договоры по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) общим объемом более 9,6 трлн руб. Это 51,6% от общего объема заключенных за отчетный период договоров.

По результатам закрытых закупок, сведения о которых составляют государственную тайну или в отношении которых правительством РФ приняты решения о неразмещении сведений о них в ЕИС, заказчики заключили договоры общим объемом более 778,7 млрд руб. Это 4,2% от общего объема заключенных договоров за прошлый год.

По результатам закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства были заключены договоры на общую сумму 2,4 трлн руб., что составляет 12,7% от общего объема заключенных договоров.

По данным ежемесячной отчетности, на долю пяти крупнейших заказчиков в 2017 году пришлось около 9 трлн руб., то есть более 50% всех осуществляемых закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ.