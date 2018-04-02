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ArcelorMittal, Vedanta и группа с участием ВТБ и JSW претендуют на покупку Essar Steel
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ArcelorMittal, Vedanta и группа с участием ВТБ и JSW претендуют на покупку Essar Steel 

Прайм 55 минут назад
МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Транснациональная компания ArcelorMittal, металлургическая компания Vedanta Resources и группа инвесторов, в которую входят российский банк ВТБ и индийская JSW Steel, подали заявки на покупку обанкротившейся индийской Essar Steel, передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компаний.
Подача заявок завершилась в понедельник.
ArcelorMittal сообщила, что ее индийская «дочка» подала заявку в составе совместного предприятия с Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. Однако индийский закон запрещает подавать заявки на приобретение банкрота, если у самой компании есть активы, не выплатившие задолженности по кредитам. Компания поспешно продала пакет акций индийского производителя оцинкованной стали Uttam Galva Steel, который разорился в прошлом году, для участия в новом тендере. В конце марта компания Uttam Galva объявила, что фондовые биржи наконец одобрили информацию о том, что ArcelorMittal уже не является основным инвестором Uttam Galva.
Индийская сталелитейная компания JSW Steel в понедельник сообщила, что присоединилась к заявке NuMetal, крупнейшим акционером которой является российский банк ВТБ, отмечает агентство. По словам содиректора компании Сешагири Рао (Seshagiri Rao), которые приводит агентство, предложение о партнерстве поступило со стороны NuMetal.
Глава Vedanta Resources миллиардер Анил Агарвал подтвердил участие своей компании в тендере на выкуп Essar Steel в эфире индийского телеканала CNBC TV18. На прошлой неделе местное подразделение компании Vedanta Ltd уже приобрело на аукционе еще одного местного банкрота — компанию Electro Steels.
В предыдущем раунде заявок кредиторы Essar Steel вынуждены были отклонить обе заявки претендентов — от ArcelorMittal и консорциума под руководством ВТБ — из-за связи претендентов с другими обанкротившимися структурами.
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