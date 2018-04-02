Второй после Аликперова. Нижегородец назначен первым вице-президентом «Лукойла» 

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Саммит по Донбассу может пройти без России

МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу

Грузия даже не смотрит в сторону России

«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»

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