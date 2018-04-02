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Второй после Аликперова. Нижегородец назначен первым вице-президентом «Лукойла»
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Второй после Аликперова. Нижегородец назначен первым вице-президентом «Лукойла» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Второй после Аликперова. Нижегородец назначен первым вице-президентом «Лукойла»
По сообщениям СМИ, Вадим Воробьев, ранее занимавший должность старшего вице-президента по поставкам и продажам «Лукойла», назначен первым вице-президентом компании (переработка и сбыт). Об этом сообщили на официальном сайте «Лукойла».
Владимир Некрасов, ранее занимавший должность первого вице-президента, продолжит работу в компании в должности советника президента. Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).
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