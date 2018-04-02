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Управлять фондом Национальной технологической инициативы будет инвесткомпания Kama Flow
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Управлять фондом Национальной технологической инициативы будет инвесткомпания Kama Flow 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Инвестиционная компания Kama Flow победила в конкурсе на управление фондом Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщили ТАСС в Российской венчурной компании (РВК) , являющейся организатором конкурса.
Фонд НТИ будет развивать технологии хранения и анализа больших данных, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, а также другие направления.
Ранее генеральный директор РВК Александр Повалко сообщил ТАСС, что в конкурсе участвовали три компании. Юридически обязывающие документы с выигравшим конкурсантом будут подписаны до конца мая 2018 года.
Фонд будет создан в форме инвестиционного товарищества сроком на 10 лет, инвестиционный период составит пять лет. Его размер и величина инвестиций соинвесторов, осуществляемых непосредственно в капитал портфельных компаний фонда, должны будут составить суммарно не менее 3 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей — денежные средства субсидии НТИ.
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