Управлять фондом Национальной технологической инициативы будет инвесткомпания Kama Flow

Фонд НТИ будет развивать технологии хранения и анализа больших данных, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, а также другие направления.

Ранее генеральный директор РВК Александр Повалко сообщил ТАСС, что в конкурсе участвовали три компании. Юридически обязывающие документы с выигравшим конкурсантом будут подписаны до конца мая 2018 года.

Фонд будет создан в форме инвестиционного товарищества сроком на 10 лет, инвестиционный период составит пять лет. Его размер и величина инвестиций соинвесторов, осуществляемых непосредственно в капитал портфельных компаний фонда, должны будут составить суммарно не менее 3 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей — денежные средства субсидии НТИ.