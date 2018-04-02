Ещё
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» зарезервировал $4,7 млрд под штраф по контракту на транзит с «Нафтогазом» 

Ведомости 2 часа назад
Фото: ТАСС
«Газпром» зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом». В отчетности компании в балансе ПАО по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указан расход в размере 272,943 млрд руб., или $4,74 млрд (по курсу на конец 2017 г.), Данная сумма практически полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.
>> «Нафтогаз» готов к переговорам с «Газпромом»
30 марта «Газпром» подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Российская компания потребовала частично отменить принятое ранее решение по судебному разбирательству с «Нафтогазом».
Спор компаний касается условий контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад. 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому с момента подписания контракта «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд Помимо этого арбитры обязали «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 г. оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.
Ведомости: последние новости
Суд арестовал облигации на 6 млрд рублей по делу Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям Бывший финансовый директор Х5 Retail Group перешла в «Магнит» «Лукойл» и Eni получили право разработки блока на шельфе Мексики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит по Донбассу может пройти без России292
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу95
Грузия даже не смотрит в сторону России388
Предложение Трампа Путину и другие события дня59
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»90
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение