«Газпром» зарезервировал средства для выплаты штрафа «Нафтогазу»

В балансе «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указана сумма в размере 272,943 миллиарда рублей, или 4,74 миллиарда долларов (по курсу на конец 2017 года), величина которого почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.

Спор компаний касается условий контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад. 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому с момента подписания контракта «Нафтогаз» недополучил за транзит 4,63 миллиарда долларов. Помимо этого арбитры обязали «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета 2,35 миллиарда долларов за 110 миллиардов кубических метров ежегодно.

Ранее арбитраж обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ. Таким образом, российская компания осталась должна «Нафтогазу Украины» около 2,6 миллиарда долларов.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта российский концерн направил украинской компании официальное уведомление о начале процедуры расторжения сделки. В минувшую среду «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку газа.