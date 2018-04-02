Газпром фактически признал необходимость выплаты штрафа Украине

Компания Газпром создала в отчетности резерв на 4,74 млрд долларов — то есть, на полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной, несмотря на сообщения об итоговой сумме штрафе в размере 2,56 млрд

Резерв заложен в балансе ПАО «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров», передает «Интерфакс»

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. Отмечалось, что с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

После этого Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.