ВЭБ открыл финансирование проекту «Запсибнефтехим» на $400 млн

ВЭБ открыл финансирование проекту «Запсибнефтехим», который реализует «Сибур» финансирование на $400 млн, говорится в сообщении финансовой организации. Объем первого транша составляет $100 млн долларов.

«Внешэкономбанк открыл финансирование проекту нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим», реализуемого компанией «Сибур». Объем первого транша составляет $100 млн Участие банка развития в финансировании данного проекта одобрено наблюдательным советом в декабре 2017 года в размере $400 млн», — говорится в сообщении банка.

Согласно стратегии развития до 2021 года ВЭБ участвует в финансировании проектов в высокотехнологичных отраслях промышленности. Стратегией и бизнес-моделью Внешэкономбанка определены 26 ключевых отраслей по каждому приоритетному направлению инвестирования. Отраслевой бизнес-план «Химия полимеров» одобрен комитетом по стратегии при наблюдательном совете.

Реализация проекта «Запсибнефтехим» направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ). Проект предполагает строительство установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн).