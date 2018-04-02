General Electric продает активы в сфере здравоохранения за $1 млрд

Американская корпорация General Electric (GE) продает свои активы в сфере разработки IT-решений в здравоохранении за 1,05 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

"Veritas Capital и General Electric сегодня объявляют, что аффилированная с Veritas компания заключила окончательное соглашение с GE о приобретении Enterprise Financial Management, Ambulatory Care Management и Workforce Management, которые входят в подразделение GE Healthcare и стоят 1,05 миллиарда долларов", — говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2018 года.

Отмечается, что продажа упомянутых активов поможет GE «оживить портфель продуктов компании и провести дополнительные приобретения». Согласно стратегии нового руководителя GE Джона Флэннери, компании нужно избавиться от неосновных активов для реорганизации.

По словам главы GE Healthcare Кирана Мерфи (Kieran Murphy), компания под его руководством продолжит инвестировать в основные цифровые решения в сфере здравоохранения, такие как «умная» диагностика, подключенные устройства, искусственный интеллект и некоторые другие разработки.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа. В ноябре 2017 года GE сократил свои дивиденды вдвое и сообщил, что конгломерат будет сосредоточен на трех ключевых секторах — авиации, здравоохранении и энергетике.