Потолок роста «Лукойла»

Предпосылки к такому выводу есть. Нефтяная компания в последнее время вдруг обрела особую привлекательность в глазах инвесторов. В своей статье для « Независимой газеты Олег Бондаренко , в первую очередь, обращает внимание на необъяснимые скачки капитализации «Лукойла» . Фундаментальных причин для этого нет, откуда такой рост? Ответ прост — спекулятивный фактор. Капитализация компании растет не на фундаментальных показателях, а на спекулятивных ожиданиях инвесторов, рассчитывающих, что «Лукойл» будет выплачивать повышенные дивиденды. Иными словами — капитализация искусственно надувается.

За источником воздуха для ее надувания далеко ходить не надо. Резкий рост стоимости акций компании начался, когда руководство «Лукойла» объявило о погашении своего казначейского пакета, что тут же подогрело интерес рынка к компании. Казначейский пакет (16.57% акций «Лукойла») принадлежит 100% кипрской дочке — Lukoil Investments LTD, на баланс которой были переведены бумаги, выкупленные «Лукойлом» еще в 2010-2011годах у его прежнего партнера американской ConocoPhillips. Семь лет эти акции лежали «про запас», а Вагит Алекперов объяснял инвесторам, что придерживает эти бумаги для возможного последующего SPO на бирже в Гонконге , либо для использования в сделках M&A. Хотели их задействовать и в приватизации «Башнефти» , но «Лукойлу» там поучаствовать не удалось. Башкирскую компанию купила «Роснефть»

Зато пакет пригодился теперь, заявление о его погашении явно подогрело интерес спекулятивных игроков рынка, рассчитывающих, что это потенциально увеличит доходность оставшихся бумаг. Рыночные аналитики подтверждают этот момент. «Это краткосрочный всплеск. Отыграв корпоративные новости, капитализация „Лукойла“, скорее всего, припадет», — считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов . Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев отмечает, что текущие показатели капитализации «Лукойла» на российском рынке как раз не учитывают стоимости казначейского пакета акций компании, который будет погашен. «После этого капитализация скорректируется на 10-12%», — сказал он. «Без учета этого пакета стоимость „Лукойла“ составляет 2,75 трлн руб.», — посчитал аналитик «Атона» Александр Корнилов

Все это опускает капитализацию Лукойла на гораздо более скромную и более соответствующую реальности позицию, ведь фундаментальные показатели компании куда скромнее. «Лукойл» в 2017 году добыл всего 80,9 млн т нефти, хотя, согласно стратегии компании на ближайшие 10 лет должен был удерживать добычу на уровне 100 млн т.

Директор Фонда прогрессивной политики отмечает, что многие вещи из последнего интервью главы «Лукойла» говорят о возможной предпродажной подготовке компании. Здесь и объяснение причины роста капитализации, коей является «новая дивидендная политика» «Лукойла», обеспечивающая максимальную доходность для акционеров. Несмотря на не самые выдающиеся фундаментальные точки роста, сейчас, по мнению эксперта, перед компанией стоит задача «вздутия» капитализации, косвенно намекающей на подготовку актива к продаже.

Готовящаяся распродажа внутри «Лукойла» — в частности продажа его трейдингового подразделения LITASCO и нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, в модернизацию которого ЛУКОЙЛ вложил значительные инвестиции, а также слухи о возможности продажи Ухтинского НПЗ в Республике Коми и части заправочного бизнеса также можно считать этапами предпродажной подготовки. Есть параллель с продажами «Сибнефти», ЮКОСа , ТНК-BP, где управлявшие избавлялись от активов, чтобы выйти в кэш и максимизировать дивиденды.

Но кто заинтересован в покупке актива? — задается вопросом Олег Бондаренко. По словам автора, теоретически на покупку «Лукойла» значатся три претендента: «Сургутнефтегаз» , «Роснефть» и «Газпромнефть» . У «Сургутнефтегаза» есть деньги, но нет желания их тратить. Что касается «Роснефти», продолжает эксперт, «есть основания полагать, что компания, которая только что „наелась“ крупными приобретениями, будет их некоторое время переваривать». Поэтому главным потенциальным претендентом на ЛУКОЙЛ, по мнению Бондаренко, может быть «Газпромнефть», которая опирается на разнообразные возможности материнской компании.

В общую канву укладывается и объявленная на прошедшем недавно в Лондоне Дне инвестора Вагитом Алекперовым передача своих акций наследникам через траст, в результате чего они не смогут раздробить этот пакет. Именно за ним последовало заявление о преемнике. «Сценарий продажи ЛУКОЙЛа вполне закономерен, ведь Вагит Юсуфович дал понять, что не рассчитывает передать с нуля созданный им бизнес своим наследникам, — отмечает Олег Бондаренко.

По словам эксперта в интервью „Бизнес ФМ“, учитывая то, как Вагит Алекперов руководил свои детищем, как он его создавал, еще будучи в советское время замминистра нефтяной промышленности, вряд ли можно допустить мысль, что он собирается отпустить компанию и не влиять на нее в управленческом ключе. „Значит, речь идет о том, чтобы эту компанию продать, — уверен Олег Бондаренко. — Сейчас, может быть, самое лучшее время, потому что объективно „Лукойлу“ расти больше некуда, а компания имела определенные амбиции в свое время взять „Башнефть“. Этого не случилось. „Лукойл“ собирался увеличить свою капитализацию, ну, он сейчас увеличивает свою капитализацию, но потолок роста определенно достигнут. Если потолок роста достигнут, значит, нужно реализовывать как можно скорее пока он не упал. Таким образом, ЛУКОЙЛ пытается сейчас из максимума, который был достигнут, извлечь максимальную прибыль“.

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