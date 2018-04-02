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Чистая прибыль «Газпрома» сократилась в 2017 году
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Чистая прибыль «Газпрома» сократилась в 2017 году 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль компании «Газпром» по итогам 2017 года составила 100,298 млрд руб, согласно данным отчета российской газовой компании по российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
EPA/SERGEI ILNITSKY
По сравнению с предыдущим годом прибыль сократилась более чем в четыре раза, поскольку в 2016 году показатель составил 411,424 млрд руб.
Совокупная выручка «Газпрома» по итогам 2017 года составила 4,313 трлн руб — на 9,6% выше, чем в предыдущем году (3,934 трлн руб). Выручка от продажи газа увеличилась на 8% — с 2,659 трлн до 2,872 трлн руб.
Выручка от продаж газа в страны дальнего зарубежья по итогам 2017 года составила 1,594 трлн руб, увеличившись на 11,7% больше по сравнению с 2016 годом.
По данным «Газпрома», за первый квартал 2018 года компания поставила в страны дальнего зарубежья 54,4 млрд кубометров газа, увеличив поставки в годовом исчислении на 6,6%.
"Газпром" установил абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье за месяц — в марте 2018 года экспорт составил 19,6 млрд кубометров.
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