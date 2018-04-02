ФАС внесла на рассмотрение правкомиссии по инвестициям вопрос о покупке DP World акций Fesco

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям вопрос о покупке арабским портовым оператором DP World акций Fesco, сообщили RNS в ФАС.

«Этот вопрос внесен в аппарат (правительства. — RNS). ФАС свою часть отработала, теперь правкомиссия принимает решение», — сказал представитель ФАС.

Каковы рекомендации ФАС, представитель службы не сказал, сославшись на ограниченный доступ к информации.