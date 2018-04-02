ФАС внесла на рассмотрение правкомиссии по инвестициям вопрос о покупке DP World акций Fesco 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям вопрос о покупке арабским портовым оператором DP World акций Fesco, сообщили RNS в ФАС.
«Этот вопрос внесен в аппарат (правительства. — RNS). ФАС свою часть отработала, теперь правкомиссия принимает решение», — сказал представитель ФАС.
Каковы рекомендации ФАС, представитель службы не сказал, сославшись на ограниченный доступ к информации.
Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, которого 31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года, владеет 32,5% компании и намерена была продать пакет DP World.