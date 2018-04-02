«Газпром» показал символическую прибыль — 100 млрд за 2017 год

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Таким образом, прибыль головной компании упала до минимального значения за последние 15 лет.

Последний раз ниже ста миллиардов рублей «Газпром» зарабатывал в 2002 году (53 млрд рублей). В опубликованной отчетности компания последовала маркетинговым приемам, удержав показатель чистой прибыли в трехзначном показателе, однако в самом его минимальном значении.

Ранее зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов сообщал журналистам, что в отчетности 2017 года может быть создан резерв по сумме $2,6 млрд, которую Стокгольмский арбитраж обязал выплатить «Нафтогазу Украины»: «В отчетности эти цифры будут отражены. Но это не значит, что не покажем прибыль, покажем меньшую прибыль».

Выручка ПАО выросла на 9,6% — до 4,313 млрд рублей, а валовая прибыль — лишь на 3,36%, до 1,766 трлн рублей.