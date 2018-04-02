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«Газпром» показал символическую прибыль — 100 млрд за 2017 год
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«Газпром» показал символическую прибыль — 100 млрд за 2017 год 

Украина.ру 30 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Таким образом, прибыль головной компании упала до минимального значения за последние 15 лет.
Последний раз ниже ста миллиардов рублей «Газпром» зарабатывал в 2002 году (53 млрд рублей). В опубликованной отчетности компания последовала маркетинговым приемам, удержав показатель чистой прибыли в трехзначном показателе, однако в самом его минимальном значении.
Ранее зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов сообщал журналистам, что в отчетности 2017 года может быть создан резерв по сумме $2,6 млрд, которую Стокгольмский арбитраж обязал выплатить «Нафтогазу Украины»: «В отчетности эти цифры будут отражены. Но это не значит, что не покажем прибыль, покажем меньшую прибыль».
Выручка ПАО выросла на 9,6% — до 4,313 млрд рублей, а валовая прибыль — лишь на 3,36%, до 1,766 трлн рублей.
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