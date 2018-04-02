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Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2017 году упала в 1,7 раза
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Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2017 году упала в 1,7 раза 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль группы Новороссийский морской торговый порт (НМТП) по МСФО в 2017 году упала в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом и составила 25,6 миллиарда рублей, сообщает компания.
Выручка компании за период снизилась на 9,5%, до уровня в 52,5 миллиарда рублей. EBITDA в 2017 году снизилась на 3,2%, составив 653,7 миллиона долларов. Размер денежных средств и их эквивалентов на конец 2017 года составил 121,5 миллиона долларов против 234,1 миллиона долларов на конец 2016 года.
Долг группы, включая финансовую аренду на конец 2017 года, сократился на 199,4 миллиона долларов, чистый долг снизился на 86,8 миллиона долларов или на 7,5%. Отношение чистого долга к EBITDA в 2017 году улучшилось до 1,64 против 1,72 в 2016 году.
Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.
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