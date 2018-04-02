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ФАС намерена оштрафовать канадскую Canrig Drilling Technology за отказ согласования сделки
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ФАС намерена оштрафовать канадскую Canrig Drilling Technology за отказ согласования сделки 

Rambler News Service 34 минуты назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена оштрафовать канадскую буровую компанию Canrig Drilling Technology за отказ согласования сделки, в результате которой компания получает косвенный контроль над компанией «Оксет», говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает ФАС, компания, получив уведомление от ведомства о необходимости подачи ходатайства по закону об иностранных инвестициях, проигнорировало это уведомление.
«Компания «Канриг Дриллинг Текнолоджи Кэнада Лтд.» решила установить косвенный контроль над ООО «Оксет». А если иностранный инвестор устанавливает контроль над стратегическим хозяйственным обществом, то сделка подлежит предварительному согласованию по закону № 57-ФЗ.
Получив уведомление от ФАС о необходимости подачи ходатайства компания решила, что ничего она согласовывать не будет. Результат? Штраф и суд», — говорится в сообщении антимонопольной службы.
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