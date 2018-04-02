ФАС намерена оштрафовать канадскую Canrig Drilling Technology за отказ согласования сделки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена оштрафовать канадскую буровую компанию Canrig Drilling Technology за отказ согласования сделки, в результате которой компания получает косвенный контроль над компанией «Оксет», говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает ФАС, компания, получив уведомление от ведомства о необходимости подачи ходатайства по закону об иностранных инвестициях, проигнорировало это уведомление.

«Компания «Канриг Дриллинг Текнолоджи Кэнада Лтд.» решила установить косвенный контроль над ООО «Оксет». А если иностранный инвестор устанавливает контроль над стратегическим хозяйственным обществом, то сделка подлежит предварительному согласованию по закону № 57-ФЗ.

Получив уведомление от ФАС о необходимости подачи ходатайства компания решила, что ничего она согласовывать не будет. Результат? Штраф и суд», — говорится в сообщении антимонопольной службы.