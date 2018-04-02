Ещё
Доходы топ-менеджмента «Газпрома» в 2017 году выросли на 2,3%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы топ-менеджмента «Газпрома» в 2017 году выросли на 2,3% 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Доходы членов правления и совета директоров "Газпрома" в 2017 году выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 3,269 млрд рублей, следует из отчетности компании.
В 2016 году данное вознаграждение составляло 3,196 млрд рублей.
В отчете отмечается, что входящие в совет директоров «Газпрома» государственные служащие не получают вознаграждения.
Ранее сообщалось, что доходы 15 членов правления «Газпрома» за 2017 год уменьшились на 0,12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,446 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Песков назвал "пересудами" предположения о политической подоплеке ареста Магомедовых Финансовым директором "Магнита" назначили Елену Милинову Вадим Воробьев назначен первым вице-президентом "Лукойла"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США169
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В Сочи горит пятиэтажный дом45
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки219
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию61
Видео
00:31
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение