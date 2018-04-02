Доходы топ-менеджмента «Газпрома» в 2017 году выросли на 2,3%

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Доходы членов правления и совета директоров "Газпрома" в 2017 году выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 3,269 млрд рублей, следует из отчетности компании.

В 2016 году данное вознаграждение составляло 3,196 млрд рублей.

В отчете отмечается, что входящие в совет директоров «Газпрома» государственные служащие не получают вознаграждения.

Ранее сообщалось, что доходы 15 членов правления «Газпрома» за 2017 год уменьшились на 0,12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,446 млрд рублей.