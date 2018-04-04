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Индийская Jet Airways купит 75 самолетов Boeing за $8,8 млрд
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Индийская Jet Airways купит 75 самолетов Boeing за $8,8 млрд 

Прайм 28 минут назад
Индийская авиакомпания Jet Airways договорилась с американской авиастроительной компанией Boeing о покупке у нее 75 самолетов Boeing 737 Max, говорится в сообщении Jet Airways, размещенном на фондовой бирже Индии National Stock Exchange (NSE).
Стоимость заказа оценивается в 8,8 миллиарда долларов по каталожным ценам. Условия достигнутых договоренностей и сроки поставки компания не указывает.
Авиакомпания Jet Airways основана в 1992 году. Компания совершает полеты в 65 направлениях в Индии и мире. Флот компании насчитывает 120 воздушных судов Airbus и Boeing.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников по состоянию на конец 2017 года составлял 140 тысяч человек.
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