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Банк «Национальный Стандарт» уменьшил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Национальный Стандарт» уменьшил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 47 минут назад
Банк «Национальный Стандарт» снизил ставки по рублевым вкладам. Доходность «Пенсионного Стандарта» составит 5,6—7% (прежде — 5,65—7,15%), а «Сберегательного Стандарта» — 5,5—7,15% годовых (ранее — 5,5—7,35%). Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Универсальный Стандарт» (от 30 тыс. рублей) открывается под 5,5% (вместо 5,75%), а «Платиновый Стандарт» (от 3 млн рублей) — под 6—6,25% годовых (вместо 6,25—6,5%). Срок вкладов — 190 дней. Проценты ежемесячно капитализируются.
По всем вкладам предусмотрены дополнительные взносы.
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