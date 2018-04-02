Банк «Национальный Стандарт» уменьшил ставки по вкладам в рублях

Банк «Национальный Стандарт» снизил ставки по рублевым вкладам. Доходность «Пенсионного Стандарта» составит 5,6—7% (прежде — 5,65—7,15%), а «Сберегательного Стандарта» — 5,5—7,15% годовых (ранее — 5,5—7,35%). Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Универсальный Стандарт» (от 30 тыс. рублей) открывается под 5,5% (вместо 5,75%), а «Платиновый Стандарт» (от 3 млн рублей) — под 6—6,25% годовых (вместо 6,25—6,5%). Срок вкладов — 190 дней. Проценты ежемесячно капитализируются.

По всем вкладам предусмотрены дополнительные взносы.

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