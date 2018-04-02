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«Газпром» заложил акции Nord Stream 2 по обязательствам на 89,7 млрд рублей
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«Газпром» заложил акции Nord Stream 2 по обязательствам на 89,7 млрд рублей 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: Прайм
«Газпром» передал в залог компании Glas Trust Limited акции компании Nord Stream 2 AG, оператора строительства газопровода «Северный поток — 2», по обязательствам Nord Stream 2 на сумму 89,698 млрд рублей, говорится в материалах «Газпрома».
Акции переданы в залог на срок до декабря 2038 года.
«В августе 2017 года общество передало в залог компании Glas Trust Limited акции компании Nord Stream 2 AG сроком до декабря 2038 года в обеспечение обязательств Nord Stream 2 AG по соглашению проектного финансирования. Сумма обеспечения на 31 декабря 2017 года составила 89,698 млрд рублей», — отмечает газовый холдинг.
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