РФ и Турция обсуждают протокол по условиям прокладки участка «Турецкого потока» на суше

"По второй ветке решения все приняты по прокладке морского участка и идет строительство полным ходом. Что касается сухопутного участка, пока по нему идет стадия обсуждения, протокол по условиям прокладки. Этот протокол сейчас обсуждают коммерческие компании между собой, и как вы знаете, реализация этого сухопутного участка будет совместной компанией", — сказал он.

В сентябре прошлого года совет директоров "Газпрома" одобрил создание совместной с турецкой Botas проектной компании для строительства сухопутного участка газопровода «Турецкий поток».

Также совет согласовал приобретение «Газпромом» 50 акций совместной проектной компании TrkAkm Gaz Tama A. номинальной стоимостью 1 тысяча турецких лир каждая общей стоимостью 50 тысяч турецких лир, что составляет 50% уставного капитала совместной компании.

"Газпром" сообщал, что СП создается на паритетной основе для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки «Турецкого потока» в рамках межправительственного соглашения между Россией и Турцией.

Проект ценой €7 млрд

"Газпром" оценивает стоимость строительства газопровода «Турецкий поток» в €7 млрд Заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов сообщал, что, скорее всего, «Турецкий поток» будет изначально профинансирован из бюджета «Газпрома», а затем будут выпущены проектные облигации.

В январе «Газпром» получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции. Инвестиции «Газпрома» в строительство газопровода «Турецкий поток» на 2018 год запланированы на уровне 182,4 млрд руб. против почти 93 млрд руб. в 2017 году.

В мае 2017 года «Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока» у российского побережья Черного моря. Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией . Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории — 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.

Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B. V. (100-процентное дочернее общество «Газпрома»).