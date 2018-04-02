Сбербанк впервые выпустил кредитку для путешественников

Сбербанк предложил кредитную карту Visa Classic с повышенными бонусами для путешественников. Оформить ее можно до 14 мая этого года, сообщил банк.

Банк обещает начислять повышенные бонусы «Спасибо» в категориях «Авиакомпании», «Гостиницы», «Аренда автомобилей», «Пассажирский железнодорожный транспорт», «Досуг и развлечения». До 1 августа этого года за покупки в этих категориях будет положено 10% бонусов «Спасибо». Один бонус «Спасибо» равен одному рублю.

После 1 августа в этих категориях будет действовать стандартный кэшбэк — 0,5%, заявил представитель Сбербанка.

Также повышенные бонусы в 2% будут начисляться при оплате покупок за рубежом весь срок действия карты (кроме интернет-магазинов). В остальных случаях бонусы составляют 0,5%.

Максимальная сумма, которая возвращается клиенту с покупок по карте путешественника, — 3000 руб. в месяц. Из них 2000 руб. — максимальный возврат в категории «Авиакомпании».

Тратить полученные бонусы можно только в точках — партнерах банка.

Ставки по новой кредитной карте составляют 23,9% для клиентов, которым Сбербанк сам предложил такую карту, и 27,9% — для остальных. Для первой категории карт обслуживание бесплатно, максимальный кредитный лимит — 600 000 руб., сообщил «Ведомостям» представитель банка. Остальные клиенты будут платить за обслуживание 750 руб. в год, начиная со второго, максимальный лимит для них — 300 000 руб. Льготный период, когда не начисляются проценты по кредиту, по новым картам составляет 50 дней, говорит представитель Сбербанка.

Сбербанк в основном выдает кредитки тем клиентам, которым сам их и предлагает, продолжает он. Это возможно благодаря обширной клиентской базе.

«По итогам акции мы проанализируем спрос клиентов на наше предложение, а также активность использования карт, в т. ч. за границей, — продолжает представитель Сбербанка. — Если продукт окажется востребованным, мы рассмотрим возможность включения travel-опции на постоянной основе в линейку массовых кредитных карт».

Бонус для Сбербанка

«Мы отмечаем интерес наших клиентов к использованию кредитных карт за рубежом: в прошлом году оборот за границей по ним вырос на 50% по сравнению с 2016 г.», — приводятся в сообщении Сбербанка слова исполнительного директора дивизиона «Занять и сберегать» Игоря Ковалева

В банке рассчитывают, что в преддверии лета кредитка будет пользоваться спросом у клиентов. До этого предложения у Сбербанка для путешественников действовали только совместные с «Аэрофлотом» кредитные и дебетовые карты с бонусами в милях.

«Скорее всего, Сбербанк хочет «увести» клиента от совместных программ с «Аэрофлотом» в собственную, — говорит гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов . — Мильные программы с авиакомпаниями теряют привлекательность как для клиентов, так и для самих банков». В последние годы авиакомпании серьезно повысили тарифы по кобрендовым картам, из-за чего банкам пришлось ухудшать условиях для клиентов, отмечает он.

«Сейчас банкам, скорее, более интересны собственные квазимильные программы, — добавляет Грибанов. — Так банк полностью контролирует финансовую модель продукта, оставляет клиента в собственной экосистеме и самостоятельно управляет условиями карт».

Сбербанк все больше тратится на бонусную программу «Спасибо». В 2018 г. госбанк собирается потратить на бонусы клиентам 22,4 млрд руб., следует из материалов госзакупок. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» являются более 32 млн человек. По бонусной программе Сбербанк начисляет держателям своих карт баллы от 0,5 до 20% стоимости покупки. При этом 0,5% полагается за покупки во всех категориях, а максимальный процент возвращается только от отдельных партнеров. Сейчас, в основном, бонусы составляют 5-10%, следует из информации на сайте программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».