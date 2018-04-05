Сбербанк блокирует карты клиентов из-за одного слова

Клиенты-юрлица Сбербанка рассказали о блокировках счетов, где в назначении платежа значится любое слово, похожее на «агент». Об этом сообщает Telegram-канал «Адские бабки».

По данным канала, кредитная организация выявляет операции, нарушающие закон о противодействии финансированию терроризма, руководствуясь списком «ключевых слов».

Канал утверждает, что счета блокировались даже из-за сочетаний «за химический реАГЕНТ» и «по АГЕНТскому договору». По словам пострадавших, в банке им заявили, что блокировки проходят в автоматическом режиме, поэтому для разблокировки счета придется собирать документы.

Life отмечает, что бумаги нужно «отнести лично в отделение банка», так как по почте их не принимают. При этом в Сбербанке изданию заявили, что информация о блокировках счетов из-за «агентов» не соответствует действительности.

В марте портал Business FM сообщал, что предприниматели стали чаще жаловаться на блокировку карт Сбербанком. Эксперты заявили, что с блокировкой можно столкнуться на фоне борьбы кредитных организаций с отмыванием денег и финансированием терроризма.