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Сбербанк блокирует карты из-за одного слова
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Сбербанк блокирует карты клиентов из-за одного слова 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Клиенты-юрлица Сбербанка рассказали о блокировках счетов, где в назначении платежа значится любое слово, похожее на «агент». Об этом сообщает Telegram-канал «Адские бабки».
>> Клиенты банков жалуются на массовые блокировки счетов
По данным канала, кредитная организация выявляет операции, нарушающие закон о противодействии финансированию терроризма, руководствуясь списком «ключевых слов».
Канал утверждает, что счета блокировались даже из-за сочетаний «за химический реАГЕНТ» и «по АГЕНТскому договору». По словам пострадавших, в банке им заявили, что блокировки проходят в автоматическом режиме, поэтому для разблокировки счета придется собирать документы.
Life отмечает, что бумаги нужно «отнести лично в отделение банка», так как по почте их не принимают. При этом в Сбербанке изданию заявили, что информация о блокировках счетов из-за «агентов» не соответствует действительности.
В марте портал Business FM сообщал, что предприниматели стали чаще жаловаться на блокировку карт Сбербанком. Эксперты заявили, что с блокировкой можно столкнуться на фоне борьбы кредитных организаций с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В финансовой организации тогда объяснили, что при выявлении сомнительных операций Сбербанк руководствуется критериями, установленными ЦБ, и использует автоматизированные методы контроля операций. По словам представителей организации, Сбербанк ожидает кооперации и открытости от клиентов, разбирается в каждом случае и снимает возникшие вопросы к добросовестным клиентам.
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