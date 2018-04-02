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Чистая прибыль «Саратовских авиалиний» в 2017 году снизилась на 18,8% — до 123,35 млн рублей
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Чистая прибыль «Саратовских авиалиний» в 2017 году снизилась на 18,8% — до 123,35 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Чистая прибыль авиакомпании «Саратовские авиалинии» в 2017 году снизилась на 18,8% по сравнению с 2016 годом — до 123,35 млн рублей, следует из отчета компании.
Выручка за тот же период выросла на 51,9% до 5,73 млрд руб., валовая прибыль снизилась в 128 раз — до 590 тыс. рублей, доналоговая прибыль — упала на 18,2% до 158,24 млн руб.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.
20 марта стало известно, что Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля. Если до этой даты авиакомпания не устранит нарушения, она может прекратить полеты.
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