Чистая прибыль «Саратовских авиалиний» в 2017 году снизилась на 18,8% — до 123,35 млн рублей

Чистая прибыль авиакомпании «Саратовские авиалинии» в 2017 году снизилась на 18,8% по сравнению с 2016 годом — до 123,35 млн рублей, следует из отчета компании.

Выручка за тот же период выросла на 51,9% до 5,73 млрд руб., валовая прибыль снизилась в 128 раз — до 590 тыс. рублей, доналоговая прибыль — упала на 18,2% до 158,24 млн руб.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье . На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.