В 2018 году оренбуржцы стали тратить на платные услуги почти на 2% больше

За первые два месяца 2018 года объем платных услуг, по предварительным данным, по области составил почти 13,5 млрд рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года это 1,6% больше. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургстата.

Больше всего оренбуржцы тратят на оплату услуг ЖКХ — 38% в структуре объема платных услуг. Еще 18,6% приходится транспортные услуги. Расходы на телекоммуникационные и бытовые услуги составили 15,8% и 8,5% соответственно.

«В то же время доля услуг, связанных с активным проведением досуга (услуги учреждений культуры, услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги, услуги физкультуры и спорта) остается незначительной — 2,0%», — говорится в сообщении.

На бытовые услуги в январе-феврале этого года оренбуржцы потратили чуть больше 1,1 млрд рублей. Это на 0,7% больше чем за аналогичный период прошлого года. Среды бытовых услуг наиболее востребованными стали ремонт и строительство — 27,5% от общего объема. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей составили 20,5%.

В пересчете на душу населения за январь-февраль на платные услуги приходится 6,8 тысяч рублей. Бытовые услуги обходятся в среднем одному оренбуржцу в 575 рублей.