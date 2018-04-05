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Сбербанк снизил ставки по кредитам малому бизнесу на 1-1,5%
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Сбербанк снизил ставки по кредитам малому бизнесу на 1-1,5% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Newsroom24
«Сбербанк снизил ставки на 1–1,5% для представителей малого бизнеса с годовой выручкой до 60 млн рублей по заявкам, поданным после 3 апреля. Оформить беззалоговое финансирование для развития бизнеса можно под 17% годовых (снижение ставки на 1,5%). Ставки по овердрафтному кредитованию снижены на 1%. Получить финансирование для покрытия кассовых разрывов можно по ставке 14,5% годовых», — говорится в сообщении.
Кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта осуществляется по ставке 16,5% вместо 17–18%.
«Мы расширили границы возраста заемщиков. Теперь кредит могут оформить предприниматели и физические лица в возрасте от 21 года до 70 лет, являющиеся собственниками бизнеса», — подчеркнул старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов.
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