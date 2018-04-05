Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Об этом говорится в релизе Сбербанка . Ставки понижены на 1-1,5 процентных пункта для малого бизнеса с годовой выручкой до 60 миллионов рублей. В релизе говорится, что оформить беззалоговое финансирование для развития бизнеса можно под 17 процентов годовых (снижение ставки на 1,5 процентных пункта).

Ставки по овердрафтному кредитованию снижены на один процентный пункт. Получить финансирование для покрытия кассовых разрывов можно по ставке 14,5 процента годовых.

"Также клиентам малого бизнеса доступно финансирование на приобретение недвижимости в коммерческих целях. При этом приобретать можно и жилую недвижимость, с последующим переводом ее в нежилой фонд", — говорится в сообщении Сбербанка. Такое кредитование теперь доступно под 13,9 процента годовых (ставка снижена на 1,6 процентных пункта). Кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта осуществляется по ставке 16,5 процента вместо 17-18 процентов, уточняется в сообщении банка.

Кроме того, производители сельскохозяйственных товаров могут предоставить упрощенный пакет документов в рамках беззалогового кредитования с возможностью выбора индивидуального графика погашения — ранее эта опция была недоступна для такой категории заемщиков, отмечают в Сбербанке.