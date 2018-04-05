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Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
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Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Об этом говорится в релизе Сбербанка. Ставки понижены на 1-1,5 процентных пункта для малого бизнеса с годовой выручкой до 60 миллионов рублей. В релизе говорится, что оформить беззалоговое финансирование для развития бизнеса можно под 17 процентов годовых (снижение ставки на 1,5 процентных пункта).
Ставки по овердрафтному кредитованию снижены на один процентный пункт. Получить финансирование для покрытия кассовых разрывов можно по ставке 14,5 процента годовых.
"Также клиентам малого бизнеса доступно финансирование на приобретение недвижимости в коммерческих целях. При этом приобретать можно и жилую недвижимость, с последующим переводом ее в нежилой фонд", — говорится в сообщении Сбербанка. Такое кредитование теперь доступно под 13,9 процента годовых (ставка снижена на 1,6 процентных пункта). Кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта осуществляется по ставке 16,5 процента вместо 17-18 процентов, уточняется в сообщении банка.
Кроме того, производители сельскохозяйственных товаров могут предоставить упрощенный пакет документов в рамках беззалогового кредитования с возможностью выбора индивидуального графика погашения — ранее эта опция была недоступна для такой категории заемщиков, отмечают в Сбербанке.
"Мы снизили ставки, так как считаем важным поддерживать бизнес, у которого выручка составляет менее 60 миллионов рублей, потому что это наиболее чувствительный к ценам на финансирование сегмент", — приводит банк слова старшего вице-президента, руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолия Попова. К тому же для этой категории клиентов мы расширили границы возраста заемщиков: теперь кредит могут оформить предприниматели и физические лица в возрасте от 21 года до 70 лет, являющиеся собственниками бизнеса, сказал он.
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