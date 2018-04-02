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Банк «Уралсиб» снизил доходность карт «Копилка»
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Банк «Уралсиб» снизил доходность карт «Копилка» 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Уралсиб» изменил схему начисления процентов на остаток по картам «Копилка» и «Копилка — Достойный дом детям», а также понизил максимальную ставку с 7% до 6% годовых. Проценты начисляются на минимальную сумму, зафиксированную на счете карты в течение месяца.
Так, 3% годовых по-прежнему начисляются на минимальный остаток от 15 до 49,9 тыс. рублей, 4% годовых — на остаток 50—299,9 тыс. рублей (ранее — 50—99,9 тыс. рублей), 5% годовых — на остаток 300—999,9 тыс. рублей (прежде — 100—299,9 тыс. рублей) и 6% годовых — на остаток свыше 1 млн рублей (ранее — 6% годовых — на остаток 300—999,9 тыс. рублей и 7% годовых — свыше 1 млн рублей).
Продуктовый виджет
«На мой взгляд, банк существенно ухудшил условия по процентам даже не за счет снижения максимальной ставки, а за счет изменения диапазонов сумм. Большинство держателей карт предпочитают хранить крупные суммы не на карточном, а на отдельном — накопительном счете. На карте не многие оставляют более 300 тысяч рублей, получается что для этой категории клиентов будет применяться невысокая ставка 4% годовых», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
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