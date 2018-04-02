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В Карталах девушка отдала 40 тыс. руб за фальшивый кредит
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В Карталах девушка отдала 40 тыс. руб за фальшивый кредит 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Карталах местная жительница стала жертвой мошенников, когда решили через Интернет получить кредит, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Девушка рассказала, что хотела оформить кредит через Интернет и заполнила анкету на одном из сайтов. В тот же день с ней связались неизвестные лица, которые сообщили, что заявка одобрена и необходимо заплатить 3 тысячи 500 рублей для открытия счета в банке. Когда девушка заплатила, последовало новое условие — за получение кредита необходимо внести более 29 тысяч рублей в качестве страховки. Когда девушка хотела отказаться, ей пригрозили, что в таком случае её кредитная история будет испорчена. Когда же жительница Карталов перевела 29 тысяч рублей, ей сказали, что приедет курьер с документами, которые необходимо подписать. За это следует заплатить более 7 тысяч рублей.
В итоге девушка заплатила в общей сложности более 40 тысяч рублей, а кредита так и не получила. Тогда она обратилась в полицию, где уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
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