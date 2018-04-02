«Газпром» в марте побил шестилетний рекорд по добыче газа

"Газпром" по итогам марта этого года увеличил добычу на 20,5 процента (до 46,5 миллиарда кубометров) по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это стало максимальным значением в марте за последние шесть лет, сообщило управление информации компании (предварительные данные). По подсчетам «Газпрома», мартовская добыча оказалась больше январской и февральской.

За первый квартал рост добычи составил 5,4 процента — до 133,8 миллиарда кубометров, экспорт в дальнее зарубежье вырос на 6,6 процента — до 54,4 миллиарда «кубов». В марте поставлено за рубеж 19,6 миллиарда кубометров. «Следует отметить, что максимальный показатель месячного экспорта достигнут в весенний, а не в зимний период. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2017 года (19,1 миллиарда кубометров)», — говорится в сообщении компании.