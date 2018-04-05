Эксперт оценил заявление «Газпрома» о снижении транзита газа через Украину

"Украина в случае полной реализации «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» становится закрывающим поставщиком. Даже если построить обходные газопроводы и если закупки европейцами газа будут на уровне 2017 года, то полностью отказаться от Украины невозможно. В 2017 году через Украину прошло 93,5 млрд куб. м. Допустим, 55 миллиардов уйдет на «Северный поток — 2», 31,5 миллиард — на «Турецкий поток», дозагрузка «Северного потока — 1» — это еще 4 миллиарда кубических метров. Все равно получается, что 3 миллиарда кубических метров не влезают в обходные газопроводы", — сказал он.

При этом Юшков отмечает, что «Газпром» не ставит цель полностью отказаться от украинского транзита, так как снабжать голубым топливом, например, Румынию Молдавию таким образом целесообразнее.

Статус Украины как транзитера, по словам эксперта, зависит от объемов энергопотребления Европы.

"Если европейцы сократят потребление, то на Украину ничего не остается фактически. Чем больше будут закупать, тем больше будут помогать ей", — говорит Юшкевич.