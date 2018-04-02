«Росатом» изготовит автоматику управления для иранской АЭС «Бушер-2»

АСУ ТП атомных электростанций — состоящий из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, необходимый для управления энергоблоками АЭС.

Согласно материалам, АСУ ТП по заказу генподрядчика строительства АЭС «Бушер-2» АО «Атомстройэкспорт» (Москва) изготовит АО «Русатом — Автоматизированные системы управления» (РАСУ, также входит в «Росатом»). Стоимость работ — 30,5 миллиарда рублей с НДС (эквивалент 432,7 миллиона евро).

Контракт на строительство двух новых блоков АЭС «Бушер» РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым «постфукусимским», требованиям безопасности.

Стоимость проекта «Бушер-2», по данным иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация, как ожидается, займет 10 лет. Торжественная церемония начала проекта «Бушер-2» состоялась 10 сентября 2016 года.