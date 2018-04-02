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«Росатом» изготовит автоматику управления для иранской АЭС «Бушер-2»
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«Росатом» изготовит автоматику управления для иранской АЭС «Бушер-2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российская автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) будет применена на энергоблоках №№2 и 3 АЭС «Бушер» в Иране (проект АЭС «Бушер-2»), которые будут построены с участием России, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации «Росатом».
АСУ ТП атомных электростанций — состоящий из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, необходимый для управления энергоблоками АЭС.
Согласно материалам, АСУ ТП по заказу генподрядчика строительства АЭС «Бушер-2» АО «Атомстройэкспорт» (Москва) изготовит АО «Русатом — Автоматизированные системы управления» (РАСУ, также входит в «Росатом»). Стоимость работ — 30,5 миллиарда рублей с НДС (эквивалент 432,7 миллиона евро).
Контракт на строительство двух новых блоков АЭС «Бушер» РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым «постфукусимским», требованиям безопасности.
Стоимость проекта «Бушер-2», по данным иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация, как ожидается, займет 10 лет. Торжественная церемония начала проекта «Бушер-2» состоялась 10 сентября 2016 года.
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