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Минэнерго: Цены на тепло у производителей в 2016 г выросли на 4,6%
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Минэнерго: Цены на тепло у производителей в 2016 г выросли на 4,6% 

Прайм 1 час назад
Производители увеличили цену на теплоэнергию в 2016 году в среднем на 4,6% по сравнению с 2015 годом, до 1143 рубля за Гкал, говорится в докладе Минэнерго о состоянии теплоэнергетики в РФ в 2015-2016 годы (последние актуальные данные).
При этом рост цен на теплоэнергию от электростанций за отчетный период составил 7,5%, до 938 рубля за Гкал, от котельных 0,5% — до 1629 рубля за Гкал. Цена на теплоэнергию от котельных остается существенно выше, чем от ТЭЦ. В среднем по России цена тепловой энергии, отпущенной котельными, в 2016 году на 74% превышала цену на тепло от электростанций.
Повышение цен на топливо шло меньшими темпами. В 2016 году рост цен на газ составил — 3,2%, на уголь –2,6%. Цена на топочный мазут по сравнению с 2015 годом снизилась — на 40%, на дизельное топливо — на 9,8%.
Цена на тепловую энергию для промышленных потребителей в 2016 году в среднем выросла на 10,6% — до 1197 рублей за Гкал.
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