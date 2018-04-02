RAEX подтвердило Сургутнефтегазбанку рейтинг «ruA+»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Сургутнефтегазбанка на уровне «ruA+» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении RAEX, ключевым фактором, положительно влияющим на рейтинговую оценку, выступает роль финучреждения в качестве опорного банка для материнской финансово-промышленной группы — «Сургутнефтегаза» , а также высоко оцениваемая агентством вероятность получения банком финансовой поддержки со стороны материнской структуры. Банк имеет сильные конкурентные позиции в базовом регионе присутствия ( Ханты-Мансийском автономном округе ), а также развитую корпоративную и розничную клиентскую базу.

Вместе с тем агентство отмечает, что показатели и масштаб деятельности банка во многом зависят от обслуживания финансовых потоков основного акционера. В связи с этим банк поддерживает значительный объем высоконадежных, но относительно низкодоходных активов (на 1 февраля 2018 года на депозиты, размещенные в Банке России , приходится около 54% активов), что негативно сказалось на уровне чистой процентной маржи (2,6% по итогам 2017 года против 4,5% годом ранее).

Поддержку рейтингу оказывают хорошие показатели достаточности капитала банка (Н1.0 на начало февраля — 15,4%, значение Н1.2 и Н1.1 равно 11,8%) и ликвидности наряду с высоким уровнем надежности контрагентов на рынке межбанковского кредитования. Банк характеризуется низкой концентрацией активных операций на объектах крупного кредитного риска и высоким уровнем обеспеченности ссудного портфеля. Также агентство отмечает высокие показатели рентабельности бизнеса банка (ROE за 2017 год — 17,6% по прибыли после налогообложения по РСБУ без учета СПОД).

Негативное влияние на рейтинг оказывают высокая зависимость ресурсной базы банка от средств крупнейших кредиторов и слабая отраслевая диверсификация корпоративного кредитного портфеля (на строительную отрасль и девелопмент приходится более 42% портфеля ссуд, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям на 1 февраля текущего года). В числе ограничивающих факторов агентство отмечает невысокую устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков (по нормативу Н1.2 банк не выдерживает полного обесценения более чем 8,4% остатка ссудной задолженности без учета депозитов в Банке России и банков-контрагентов по МБК, имеющих кредитный рейтинг «ruAA-» и выше по шкале RAEX). Существенным сдерживающим фактором является затрудненность оценки агентством совокупных рисков финансово-промышленной группы акционера, поскольку большое число компаний периметра группы не имеют кредитных рейтингов и характеризуются низким уровнем информационной прозрачности.