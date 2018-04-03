Правительство обязывает банки иметь национальный кредитный рейтинг

«Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что такие рейтинги позволяют оценивать кредитоспособность банков. Принятое решение будет способствовать стабильности рынка банковских гарантий, а также расширению их использования как надежного обеспечительного инструмента.