АФК «Система» меняет структуру управления активами

Совет директоров АФК «Система» в понедельник одобрил концепцию развития корпорации, которую представил новый президент компании Андрей Дубовсков . Она подразумевает изменение структуры управления активами компании, передает

со ссылкой на представителя корпорации Сергей Копытов

Взамен действующей системы, при которой пятью инвестиционными портфелями управляют вице-президенты компании, будут созданы фонды под руководством управляющих партнеров. Фонды будут инвестировать как в контрольные, так и в неконтрольные пакеты акций компаний, но не меньше 25%.

Отмечается, что сама «Система» будет не единственным пайщиком фондов, пишет в этой связи газета

Возможность привлекать в фонды внешних партнеров может обеспечить дополнительные инвестиции проектам АФК, это важно в связи с резко выросшей долговой нагрузкой «Системы» после заключения мирового соглашения с "Роснефтью" , говорят опрошеггые газетой эксперты. Создание фондов приближает «Систему» к формату классической инвестиционной компании, отмечают они.

Кроме того, после заседания совета директоров стало известно, что новым вице-президентом по финансам и инвестициям избран Владимир Травков из ПАО МТС. Предыдущий вице-президент по финансам и инвестициям Всеволод Розанов станет одним из управляющих партнеров.

Остальными управляющими партнерами на данный момент стали топ-менеджеры Олег Мубаракшин (курировал правовые вопросы), Артем Сиразутдинов (занимался развитием сетей «Медси», ритейлера Concept Group и гостиничного бизнеса компании), Али Узденов (отвечал за Segezha Group и «Степь»), а также, возможно, Алексей Катков , который в настоящий момент возглавляет фонд Sistema Venture Capital.