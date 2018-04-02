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АФК «Система» меняет структуру управления активами
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АФК «Система» меняет структуру управления активами 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Совет директоров АФК «Система» в понедельник одобрил концепцию развития корпорации, которую представил новый президент компании Андрей Дубовсков. Она подразумевает изменение структуры управления активами компании, передает
"Интерфакс"
со ссылкой на представителя корпорации Сергей Копытов.
В состав «Системы» сейчас входят крупнейший в России сотовый оператор МТС, ритейлер "Детский мир", холдинг РТИ (микроэлектроника и оборонная продукция), лесопромышленная Segezha Group, агрохолдинг «Степь», сеть клиник «Медси» и другие активы.
Взамен действующей системы, при которой пятью инвестиционными портфелями управляют вице-президенты компании, будут созданы фонды под руководством управляющих партнеров. Фонды будут инвестировать как в контрольные, так и в неконтрольные пакеты акций компаний, но не меньше 25%.
Отмечается, что сама «Система» будет не единственным пайщиком фондов, пишет в этой связи газета
"Ведомости"
Возможность привлекать в фонды внешних партнеров может обеспечить дополнительные инвестиции проектам АФК, это важно в связи с резко выросшей долговой нагрузкой «Системы» после заключения мирового соглашения с "Роснефтью", говорят опрошеггые газетой эксперты. Создание фондов приближает «Систему» к формату классической инвестиционной компании, отмечают они.
Кроме того, после заседания совета директоров стало известно, что новым вице-президентом по финансам и инвестициям избран Владимир Травков из ПАО МТС. Предыдущий вице-президент по финансам и инвестициям Всеволод Розанов станет одним из управляющих партнеров.
Остальными управляющими партнерами на данный момент стали топ-менеджеры Олег Мубаракшин (курировал правовые вопросы), Артем Сиразутдинов (занимался развитием сетей «Медси», ритейлера Concept Group и гостиничного бизнеса компании), Али Узденов (отвечал за Segezha Group и «Степь»), а также, возможно, Алексей Катков, который в настоящий момент возглавляет фонд Sistema Venture Capital.
В начале марта стало известно, что президент АФК «Система» Михаил Шамолин покидает свой пост в компании. Новым главой АФК «Система» стал экс-президент ПАО МТС Андрей Дубовсков.
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