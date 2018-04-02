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Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов владеет 3,46% акций компании
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Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов владеет 3,46% акций компании 

Прайм 1 час назад
Согласно публиковавшейся ранее компанией информации, Конов владел акциями "Сибура" через компанию «Капитал М». Точное число принадлежащих ему акций не приводилось.
"Сибур Холдинг" является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. Совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону принадлежат 48,5% акций «Сибура», из которых 14,4% акций переданы в доверительное управление Газпромбанку. Оставшиеся 34,08% акций Михельсону принадлежат через ООО «Траст».
Также в числе акционеров ПАО «Сибур Холдинга» Геннадий Тимченко (17%), заместитель председателя правления «Сибур Холдинга» Кирилл Шамалов (3,9%), действующий и бывший менеджмент компании (10,6%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).
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