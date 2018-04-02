Бюджет Курска на 2019-2020 год увеличился больше чем на миллиард

Муниципалитет получил дополнительные денежные средства в размере 1 млрд 376 млн 587,5 тысяч рублей

Как отметили на заседании горсобрания, средства пойдут на ремонт дорог, формирование городской среды, соцподдержку работникам образования и на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожаров.

Львиную долю суммы, более 850 млн рублей направят на выкуп и дооснащение школы №61 на проспекте А. Дериглазова. Из них 456 миллионов — федеральные средства, 400 — областные, отметили на заседании. Чтобы выкупить школу необходимо ещё около 200 млн рублей. Несмотря на это, школа распахнёт двери в новом учебном году.

Кроме того, около 14,5 млн рублей, поступившие в бюджет Курска как неисполненные остатки субсидий прошлых лет, будут реализованы на строительство ФОКа по ул. Косухина, 25 и на ремонт дорог.

В результате уточнения параметров бюджета города с учётом увеличения финансовой помощи из областной казны, его объём составит почти 8,5 миллиардов рублей.