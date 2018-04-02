Куряне задолжали за отопление более 500 миллионов рублей

С начала года с должников взыскали 11 миллионов рублей в судебном порядке

Как отметил управляющий директор курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин , компания вынуждена проводить претензионно-исковую работу с должниками, так как от платёжной дисциплины потребителей напрямую зависит безопасное прохождение отопительного сезона. — В условиях, когда почти четверть наших потребителей оплачивает счета исключительно по решению суда, проблематично изыскивать средства на обновление теплосетей и расчёты с поставщиками энергоресурсов, — подчеркнул Александр Воронин.

По состоянию на 30 марта долг потребителей перед теплоэнергетиками составлял 519 млн рублей. Большая часть задолженности — свыше 429 млн рублей — приходится на население областного центра. Бюджетные организации задолжали более 44 млн рублей, промышленные предприятия — 1 млн, оптовые перепродавцы энергоресурсов — свыше 21 млн, прочие потребители — 24 млн