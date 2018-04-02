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Куряне задолжали за отопление более 500 миллионов рублей
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В Сочи горит пятиэтажный дом

Куряне задолжали за отопление более 500 миллионов рублей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
С начала года с должников взыскали 11 миллионов рублей в судебном порядке
Как отметил управляющий директор курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин, компания вынуждена проводить претензионно-исковую работу с должниками, так как от платёжной дисциплины потребителей напрямую зависит безопасное прохождение отопительного сезона. — В условиях, когда почти четверть наших потребителей оплачивает счета исключительно по решению суда, проблематично изыскивать средства на обновление теплосетей и расчёты с поставщиками энергоресурсов, — подчеркнул Александр Воронин.
По состоянию на 30 марта долг потребителей перед теплоэнергетиками составлял 519 млн рублей. Большая часть задолженности — свыше 429 млн рублей — приходится на население областного центра. Бюджетные организации задолжали более 44 млн рублей, промышленные предприятия — 1 млн, оптовые перепродавцы энергоресурсов — свыше 21 млн, прочие потребители — 24 млн
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