Вице-президент «Русснефти» Ольга Прозоровская вошла в совет директоров НПФ «Сафмар»

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Единственный акционер НПФ «Сафмар» — «Сафмар Финансовые инвестиции» — избрало новый состав совета директоров фонда. Численность совета директоров увеличилась с пяти до шести человек, в его состав вошла старший вице-президент по экономике и финансам "Русснефти" Ольга Прозоровская , сообщает пресс-служба НПФ «Сафмар».

"Председатель будет избран на первом заседании совета директоров, которое состоится в ближайшее время", — отмечается в сообщении НПФ «Сафмар».