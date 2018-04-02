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Вице-президент «Русснефти» Ольга Прозоровская вошла в совет директоров НПФ «Сафмар»
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Вице-президент «Русснефти» Ольга Прозоровская вошла в совет директоров НПФ «Сафмар» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Единственный акционер НПФ «Сафмар» — «Сафмар Финансовые инвестиции» — избрало новый состав совета директоров фонда. Численность совета директоров увеличилась с пяти до шести человек, в его состав вошла старший вице-президент по экономике и финансам "Русснефти" Ольга Прозоровская, сообщает пресс-служба НПФ «Сафмар».
Также в составе совета директоров остались его председатель Михаил Гуцериев, вице-президент "М. Видео Менеджмент" Билан Ужахов, генеральный директор"Сафмар Финансовые инвестиции" Авет Миракян, заместитель генерального директора по экономике и финансам НК «Нефтиса» Роман Тян и генеральный директор «Корпоративные инвестиции и технологии» Илья Михайленко.
"Председатель будет избран на первом заседании совета директоров, которое состоится в ближайшее время", — отмечается в сообщении НПФ «Сафмар».
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