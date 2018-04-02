«Прайм»: Цены на моторное топливо в РФ за неделю выросли

Оптовые цены на все виды моторного топлива с 26 по 30 марта заметно выросли на фоне начала автомобильного сезона и посевной на юге России , следует из данных агентства «Прайм».

Больше всего подорожал бензин 95 Класс 5 — самый востребованный вид моторного топлива в начале автомобильного сезона. цена на который за неделю выросла на 675 рублей за тонну, составив 46,426 тысячи рублей за тонну.

Бензин 92 Класс 5 подорожал на 441 рубль за тонну — до 44,662 тысячи рублей за тонну.

Стоимость зимнего дизельного топлива Класс 5 выросла меньше всего — на 356 рублей, до 46,115 тысячи рублей за тонну.