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«Прайм»: Цены на моторное топливо в РФ за неделю выросли
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«Прайм»: Цены на моторное топливо в РФ за неделю выросли 

Прайм 59 минут назад
Оптовые цены на все виды моторного топлива с 26 по 30 марта заметно выросли на фоне начала автомобильного сезона и посевной на юге России, следует из данных агентства «Прайм».
Больше всего подорожал бензин 95 Класс 5 — самый востребованный вид моторного топлива в начале автомобильного сезона. цена на который за неделю выросла на 675 рублей за тонну, составив 46,426 тысячи рублей за тонну.
Бензин 92 Класс 5 подорожал на 441 рубль за тонну — до 44,662 тысячи рублей за тонну.
Стоимость зимнего дизельного топлива Класс 5 выросла меньше всего — на 356 рублей, до 46,115 тысячи рублей за тонну.
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