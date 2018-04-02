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«Связьинжстрой» построит технологическую часть ТПУ «Ботанический сад»
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«Связьинжстрой» построит технологическую часть ТПУ «Ботанический сад» 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. ООО «Связьинжстрой» построит технологическую часть ТПУ «Ботанический сад» в Москве, говорится в материалах на портале госзакупок.
При начальной цене контракта в 1,665 миллиарда рублей компания предложила выполнить работы за 1,657 миллиарда.
"Максимальный срок окончания комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объектов ─ 31 декабря 2018 года", — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Ранее право застройки коммерческой части ТПУ «Ботанический сад» выиграла девелоперская компания «Пионер», предложившая на конкурсе за него 1,14 миллиарда рублей. Концепция застройки ТПУ предусматривает строительство более 44,6 тысячи квадратных метров офисов и 45,4 тысячи квадратных метров торговых площадей. В рамках ТПУ также построят 25-этажный комплекс апартаментов.
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