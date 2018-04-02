В чьих руках окажется судьба ЛУКОЙЛа? 

Президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов на днях заявил, что будет готовить себе преемника. Алекперов — основной владелец компании, которую он возглавляет уже четверть века. В интервью агентству «Прайм» он недавно сообщил: «Ничего вечного в этой жизни не бывает. Я буду готовить преемника в ближайшие годы». Он добавил, что следующим руководителем ЛУКОЙЛа, скорее всего, станет один из менеджеров компании.
Алекперову принадлежит в ЛУКОЙЛе немногим меньше 25%. Ранее бизнесмен заявил, что запретил наследникам дробить свой пакет и об этом сказано в завещании. То есть о продаже компании сейчас речь не идет. Однако есть ряд косвенных факторов, которые указывают, что компания может сменить владельцев, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
Олег Бондаренко директор Фонда прогрессивной политики «С учетом того, как господин Алекперов руководил свои детищем, как он его создавал, еще будучи в советское время замминистра нефтяной промышленности, вряд ли представляется возможным допустить мысль, что он собирается отпустить компанию и не влиять на нее в управленческом ключе. Значит, речь идет о том, чтобы эту компанию продать. А почему? Сейчас, может быть, самое лучшее время, потому что объективно ЛУКОЙЛу расти больше некуда, а ЛУКОЙЛ имел определенные амбиции в свое время взять »Башнефть». Этого не случилось. ЛУКОЙЛ собирался увеличить свою капитализацию, ну, он сейчас увеличивает свою капитализацию, но потолок роста определенно достигнут. Если потолок роста достигнут, значит, нужно реализовывать как можно скорее пока он не упал. В смысле капитализация не упала и компанию продавать. Ходили слухи, что компания продает треть своего заправочного бизнеса, ищет покупателя на Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Коми и на ряд также других объектов. Плюс надо не забывать о факторе санкций. Хотя формально ЛУКОЙЛ, конечно, частная компания, но вряд ли она не столкнется с санкциями, и сейчас это видно. Таким образом, ЛУКОЙЛ пытается сейчас из максимума, который был достигнут, извлечь максимальную прибыль».
На прошлой неделе ЛУКОЙЛ обогнал по капитализации «Роснефть» и «Газпром». Он занял второе место среди самых дорогих российских компаний, уступив только Сбербанку. С начала года акции ЛУКОЙЛа подорожали примерно на 20%.