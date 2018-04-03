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Президент «Лукойла» Вагит Алекперов купил акции компании почти на 120 млн рублей
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Президент «Лукойла» Вагит Алекперов купил акции компании почти на 120 млн рублей 

ТАСС 51 минуту назад
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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент "Лукойла" Вагит Алекперов купил акции компании на 119,76 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Сделка была совершена на внебиржевом рынке 30 марта.
Ранее Алекперов сообщал, что «Лукойл» может погасить до 10% казначейских акций, или 100 млн акций до конца 2018 года. По его словам, еще 40 млн акций будет депонировано для мотивации менеджмента.
Алекперов говорил, что после погашения казначейских акций его пакет в компании составит порядка 30%, а вице-президента Леонида Федуна — до 10%. Кроме того глава компании отмечал, что в течение пяти лет «Лукойл» направит $2-3 млрд на buy back.
Совет директоров «Лукойла» одобрил погашение основной части казначейских акций компании, находящихся на балансе. Оставшиеся планируется использовать в программе мотивации ключевых работников. Ранее «Лукойл» рассматривал возможность продажи казначейских акций на рынке, в том числе на площадках Гонконга или Сингапура.
Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).
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