ЮниКредитБанк снизил ставки по ипотеке 

ЮниКредитБанк снизил ставки по отдельным действующим ипотечным программам на 0,25 процентного пункта. Теперь получить кредит в зависимости от суммы кредита и объекта залога возможно под:
9,25—9,5% годовых по предложению «Ипотека зовет»;
10—10,25% годовых по программам «На квартиру» и «Новостройка»
9,65—9,9% годовых при рефинансировании под залог квартиры и 12,5% годовых — под залог коттеджа.
Процентные ставки по остальным предложениям остались прежними и составляют:
12—12,25% годовых по кредитам на строящийся коттедж или таунхаус и 12,5% годовых по кредитам на коттедж на вторичном рынке;
12,25—12,5% годовых при целевом кредите под залог квартиры и 14,5% годовых — под залог коттеджа.
Продуктовый виджет
Ипотека в банке предоставляется на срок до 30 лет на сумму до 30 млн рублей в зависимости от программы. Минимальный первоначальный взнос зависит от выбранного клиентом предложения и составляет 15% собственных средств заемщика от стоимости вторичной квартиры, 20% — первичной и 50% — коттеджа.
«При отказе от личного страхования итоговая ставка увеличится на 2,5 процентного пункта, а без титульного страхования будет выше на 1 процентный пункт. При покупке жилья на первичном рынке на момент до регистрации ипотеки надбавка к ставке составит 1 процентный пункт», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Также в банке действует льготная программа ипотечного кредитования для семей с детьми. Процентная ставка составляет 6% годовых начиная с 1 января 2018 года на первые три года кредитования при рождении второго ребенка, на первые пять лет кредитования при рождении третьего ребенка и на первые восемь лет при рождении второго и третьего ребенка в период действия льготной ставки. После окончания срока субсидирования процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату подписания кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта. Максимальная сумма финансирования не может превышать 80% от стоимости квартиры и 50% — коттеджа (таунхауса) (но не более 8 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и 3 млн рублей — в иных регионах).