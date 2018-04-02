ЮниКредитБанк снизил ставки по ипотеке

ЮниКредитБанк снизил ставки по отдельным действующим ипотечным программам на 0,25 процентного пункта. Теперь получить кредит в зависимости от суммы кредита и объекта залога возможно под:

9,25—9,5% годовых по предложению «Ипотека зовет»;

10—10,25% годовых по программам «На квартиру» и «Новостройка»

9,65—9,9% годовых при рефинансировании под залог квартиры и 12,5% годовых — под залог коттеджа.

Процентные ставки по остальным предложениям остались прежними и составляют:

12—12,25% годовых по кредитам на строящийся коттедж или таунхаус и 12,5% годовых по кредитам на коттедж на вторичном рынке;

12,25—12,5% годовых при целевом кредите под залог квартиры и 14,5% годовых — под залог коттеджа.

Продуктовый виджет

Ипотека в банке предоставляется на срок до 30 лет на сумму до 30 млн рублей в зависимости от программы. Минимальный первоначальный взнос зависит от выбранного клиентом предложения и составляет 15% собственных средств заемщика от стоимости вторичной квартиры, 20% — первичной и 50% — коттеджа.

Инна Солдатенкова. «При отказе от личного страхования итоговая ставка увеличится на 2,5 процентного пункта, а без титульного страхования будет выше на 1 процентный пункт. При покупке жилья на первичном рынке на момент до регистрации ипотеки надбавка к ставке составит 1 процентный пункт», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру