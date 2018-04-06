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ЦБ РФ планирует запустить реестр вкладов физлиц в 2019 году
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ЦБ РФ планирует запустить реестр вкладов физлиц в 2019 году 

Прайм 1 час назад
ЦБ РФ планирует подготовить все технические решения по проекту создания реестра вкладов физлиц к концу 2018 года, а запустить реестр рассчитывает в 2019 году, сообщила журналистам заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
"Мы сейчас уже техническое решение разработали, и первый этап нашей работы — выбор подрядчика и подготовка всех технических решений — должен завершиться к концу этого года. Есть кредитные организации, которые участвуют, как пилотные в этом проекте, их 11. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем уже запустить единый реестр вкладов, в начале или в конце года, будет зависеть от того, потребуется ли внесение изменений в законодательство", — сказала она.
По ее словам, в настоящее время обсуждается механизм, предусматривающий получение информации вкладчиками через портал госуслуг.
"По нашим предположениям, потребуются еще некоторые изменения в законодательство, поскольку портал госуслуг — это техническое решение не в ведении Банка России. И тут встает вопрос о доступе к банковской тайне… Но работа ведется. Мы обязательно ее завершим", — добавила она.
По словам Поляковой, реализация проекта для кредитных организаций не приведет к большим издержкам. «По нашим оценкам, для кредитных организаций это не приведет ни к каким катастрофическим издержкам, для Центрального Банка это будет стоить некоторых денег, потому что нам нужно будет обеспечить еще и хранение этих данных. Мы сейчас находимся в процессе рассмотрения нескольких вариантов», — отметила она.
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