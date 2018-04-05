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Тройка-Д Банк понизил ставки по рублевым вкладам
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Тройка-Д Банк понизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Кам 24
Тройка-Д Банк снизил ставки по вкладам в рублях.
«Добро пожаловать!» (от 50 тыс. рублей на 181 и 365 дней) открывается под 7,45—7,55% годовых (прежде — под 7,45—7,7%). Доходность «Классического» (от 100 тыс. рублей на 91, 181, 271, 365 и 546 дней) составит 7—7,9% годовых (ранее — 7,2—7,9%).
Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Накопительный» (от 100 тыс. рублей на 91, 181, 271 и 365 дней) привлекается под 6,8—7,8% годовых (ранее — 7—7,8%).
Проценты выплачиваются в конце срока.
Пополнять можно вклады «Добро пожаловать!» и «Накопительный».
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